Tempestade de neve atinge Europa e para Roma

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tempestade de neve atingiu a Europa nesta segunda-feira (26), obrigando transportes e serviços a pararem em Roma e em outras cidades do continente. O frio, originado de uma tempestade do Ártico, obrigou muitos países a tomarem medidas de emergência. Na capital italiana, o Exército foi convocado para limpar as ruas, que tinham até 10 centímetros de neve. O principal aeroporto da cidade, Fiumicino, teve que operar com a capacidade reduzida e o segundo, Ciampino, foi fechado. O transporte público também teve que ser paralisado e as escolas permaneceram fechadas. Roma não costuma ter onda de frios tão intenso. Foi a mais forte nevasca a atingir a cidade em seis anos e a maior em décadas no fim de fevereiro, quando as temperaturas tradicionalmente já subiram um pouco. O frio, porém, fez a alegria de padres no Vaticano, com diversos religiosos brincando com bolas de neve na praça de São Pedro. Em outros países, a tempestade de neve também causou problemas, incluindo na Rússia e na Alemanha, onde as temperaturas caíram abaixo dos 20ºC, um recorde para este inverno. No Reino Unido, o serviço de trens foi afetado e alguns aeroportos estão operando com capacidade reduzida. O frio atingiu ainda o leste europeu, obrigando Romênia e Croácia a fecharem as escolas e a convocarem funcionários para ajudar nos serviços de emergência, enquanto a Bulgária registrou até 16 centímetros de neve. Devido a incerteza gerada pela tempestade, as diversas companhias aéreas que voam para os países da região pediram que os clientes com passagem entre segunda e sexta (2) fiquem atentos a possíveis atrasos e cancelamentos nos voos.