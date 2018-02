Moradores protestam contra o fim das Calçadas Verdes no Centro de Curitiba

(foto: Narley Resende)

Alguns manifestantes descontentes com o fim da chamada Calçadas Verdes, implantadas em caráter experimental no Centro de Curitiba, realizaram protestos nesta manhã de segunda-feira, 26. Na semana passada a prefeitura iniciou a remoção da tinta das Calçadas Verdes em cinco esquinas no Centro – os cruzamentos das ruas Carlos de Carvalho com Alameda Cabral; Cândido Lopes com Ébano Pereira; Cândido Lopes com Avenida Marechal Floriano Peixoto; Inácio Lustosa com Mateus Leme; e Inácio Lustosa com Avenida Cândido de Abreu.

Implantadas em 2016, as calçadas verdes serviam como extensões do passeio nas vias com o objetivo de aumentar a segurança de pedestres e incentivar os deslocamentos a pé pelo Centro da cidade. Sua retirada começou após análise técnica da gestão do atual prefeito que apurou que a medida cria insegurança aos pedestres por estarem na pista de rolamento, no mesmo nível dos veículos.