Curitiba é a quarta cidade do País em compras no comércio online

Quase um terço das compras online no País são feitas por smartphones (foto: Franklin de Freitas)

O e-commerce brasileiro está em alta e Curitiba tem uma importante participação nesse cenário. De acordo com dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), a cidade responde por 2,8% dos pedidos online no Brasil. Em 2017, foram 203 milhões de pedidos em todo o país, dos quais 5,68 milhão foram feitos por moradores da Capital.

Com tais números, Curitiba se destaca como o quarto principal mercado para o e-commerce brasileiro, atrás apenas de São Paulo (21,8%), Rio de Janeiro (13,6%) e Belo Horizonte (3,7%). Os dados constam no relatório “E-commerce no radar”, idealizado pelo Atlas e disponível gratuitamente

Para 2018, inclusive, a expectativa da ABComm é de crescimento em todo o país. Quanto ao faturamento, a previsão é de crescimento de 15%, com o faturamento subindo de R$ 59,9 bilhões para R$ 69 bilhões por conta da variação do tíquete médio, que deve passar de R$ 294 para R$ 310. Já quanto ao número de pedidos, espera-se que salte dos 203 milhões de 2017 para mais de 220 milhões neste ano.

Considerando-se o fato de Curitiba responder por 2,8% dos pedidos nas lojas virtuais, a cidade deve registrar pelo menos 6,16 milhões de compras online, alta de 8,5% na comparação com 2017. Já o faturamento, tendo em vista a variação no valor do tíquete médio e o volume de compras, deve passar de R$ 1,7 bilhão para R$ 1,9 bilhão.

Black Friday

O número de pedidos nas lojas virtuais está mais concentrado no 2º semestre, com 55,2% das vendas do ano de 2017. O mês com maior número de pedidos foi novembro, que concentra as vendas da Black Friday e do Natal. Os meses com menor número de pedidos são janeiro e fevereiro, por causa das férias escolares do verão.