Declaração de Bens no IRPF 2018

A Receita Federal disponibilizou o programa para a declaração de ajustes do Imposto de Renda 2018 com uma novidade inesperada: a inclusão de informações mais abrangentes sobre os bens que o contribuinte possui. Desta maneira, o controle dos bens será mais rigoroso.

A obrigatoriedade para que o contribuinte faça a declaração de bens, mesmo que ele não possua rendimentos tributáveis, é possuir bens que somados ultrapassam o valor de R$ 300.000,00. Dentre os bens devem constar veículos, imóveis, saldos em contas correntes e aplicações financeiras.

A partir da declaração deste ano, a Receita passou a liberar novos campos para a declaração de bens obrigando, de forma facultativa, para essa declaração e obrigatório para a declaração de 2019.

Na declaração de imóveis deverá ser preenchida a inscrição do imóvel junto ao Registro de Imóveis, bem como o Renavam do veículo que deverá constar na declaração dos veículos.

No caso de aplicações financeiras e contas bancárias, será exigido o CNPJ da instituição financeira em que o dinheiro está depositado. Por meio destes dados, a Receita pretende apertar o cerco à sonegação, obrigando o contribuinte a identificar os seus bens.

As declarações de bens começam a ser recepcionadas pela Receita Federal a partir do dia 01 de março de 2018 e podem ser entregues até o dia 30/04/2018, lembrando que não existe prorrogação e, em caso do contribuinte deixar de entregar, terá que pagar uma multa mínima de R$ 165,74. E, dependendo do valor do imposto devido, a multa pode ser de 1% ao mês, limitada a 20% do imposto devido.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba