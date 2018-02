Novos biarticulados de Curitiba serão entregues em março

Prefeito visitou fábrica da Volvo (foto: Franklin de Freitas)

O prefeito Rafael Greca esteve nesta segunda-feira (26) na fábrica da Volvo, na CIC, onde estão sendo fabricados os chassis dos novos biarticulados da cidade. Os 25 biarticulados começam a ser entregues em 28 de março, nas comemorações do aniversário de 325 anos de Curitiba. Os novos veículos vão atender a linha Ligeirão Norte-Sul, do Santa Cândida à Praça do Japão, e que, futuramente, seguirá até o Capão Raso.

“Um sistema que nasceu em Curitiba e é fabricado em Curitiba. Aqui nasceram, há 25 anos, nossos biarticulados e hoje tenho a maior alegria de voltar como prefeito, nos 325 anos da cidade, e entregar os 25 modernos ônibus como parte da renovação da frota que faremos até 2020”, disse Greca.

Os biarticulados contam ainda com gerenciamento eletrônico de velocidade. São os primeiros ônibus no Brasil a contar com esse tipo de sistema. Com isso, a velocidade pode ser programada por trecho.

Estes veículos fazem parte de um acordo feito pela Urbs e as empresas de ônibus no ano passado, que prevê a renovação da frota. No mínimo, 150 novos ônibus devem ser incorpardos à frota por ano, totalizando 450 até 2020. Os primeiros 10 novos ônibus começaram a circular em dezembro do ano passado, destinados a linhas alimentadoras que fazem a ligação entre os bairros e os terminais da cidade.

Começam obras na Praça do Japão

A Prefeitura deu início, nesta segunda-feira (26), às adequações no entorno da Praça do Japão para o funcionamento da primeira etapa da linha Ligeirão Norte-Sul. Os ônibus farão a ligação do Terminal Santa Cândida à Estação Bento Viana, na região do Batel/Água Verde, transportando 36 mil passageiros por dia com ganho de até 20 minutos no percurso de 11 quilômetros.

“A Praça do Japão segue preservada. A previsão, se não chover, é que as obras de pavimentação e sinalização no sistema viário do entorno da praça estejam prontas até o fim desta semana”, diz o coordenador do projeto no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), Mauro Magnabosco.

O Ligeirão Norte-Sul vai beneficiar um grande contingente de usuários do transporte com ganho de tempo. Hoje, o passageiro da linha Expresso, que faz o mesmo trajeto, leva 43 minutos para se deslocar do Santa Cândida à Praça do Japão, passando por 20 estações. Com o Ligeirão, vai parar apenas oito vezes e fazer o percurso até 20 minutos mais rápido.

Para retornar com destino ao Terminal Santa Cândida, o novo Ligeirão contornará a Praça do Japão vazio e com velocidade reduzida, pelo sistema viário existente do entorno. Para isso, estão sendo executadas correções geométricas no entorno da praça e feitos acessos.