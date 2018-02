Folha realiza sessão de filme sobre vida de ladrão de livros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha promove na terça (27) a pré-estreia de "Cartas para um Ladrão de Livros". O filme narra a história de Laéssio Rodrigues de Oliveira, conhecido como o maior ladrão de livros raros do Brasil. Após a exibição, haverá um debate com os diretores Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros e a diretora do Arquivo Geral do Rio de Janeiro, Beatriz Kushnir, mediado pela repórter especial da Folha Fernanda Mena. A sessão, gratuita, acontecerá às 20h no Espaço Itaú do shopping Frei Caneca (r. Frei Caneca, 569). Os ingressos podem ser retirados no local a partir das 19h.