Concessão do Ibirapuera terá 'combo' com cinco parques da periferia

GUILHERME SETO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro lote de parques municipais a ser concedido para a iniciativa privada pela gestão João Doria (PSDB) contará com o parque Ibirapuera e outros cinco localizados em regiões periféricas. Nesta terça-feira (27), o prefeito anunciará os nomes dos parques que farão parte do primeiro "combo" de parques a passar para o controle de uma empresa privada. Entre eles estarão o parque Lajeado, em Guaianases, na zona leste; e o parque dos Eucaliptos, na Vila Sônia, na zona oeste. Os demais parques deverão ser de outras regiões do município. Ao montar o "combo", a prefeitura tenta fazer com que a iniciativa privada arque com a reforma e a manutenção de parques considerados menos atraentes pelo mercado. A empresa vencedora da licitação, então, teria a oportunidade de explorar o Ibirapuera, parque considerado o mais rentável de todos na cidade. O Lajeado tem aproximadamente 36 mil m² e é relativamente novo: foi inaugurado em 2010. Já o Eucaliptos foi criado em 1995 e tem cerca de 15 mil m². Ambos são parques com instalações modestas, que, segundo as intenções da prefeitura, devem ser modernizadas pelo novo gestor. No caso do Ibirapuera, a empresa vencedora (que a prefeitura espera que seja definida ainda no primeiro semestre) ficará com a renda proveniente de restaurantes e bares, de estacionamento, do patrocínio de shows ao ar livre e do aluguel de bicicletas. A Oca, o Auditório Ibirapuera, o Viveiro Manequinho Lopes, o Planetário e o Pavilhão das Culturas Brasileiras também poderão gerar receitas para a empresa vencedora. Com cerca de 10,6 mil m² de área construída, o edifício da Oca poderá, por exemplo, receber eventos corporativos e exposições artísticas. O Auditório passará para as mãos da concessionária apenas em 2020, após o término do acordo de gestão com o Instituto Itaú Cultural. Segundo estudo preliminar publicado no site da prefeitura, o Ibirapuera necessita de obras que somam ao menos R$ 22 milhões, o que inclui a reforma da marquise e do viveiro, entre outros problemas citados. Mas o valor exigido em investimentos deverá ser bem maior. Inaugurado em agosto de 1954, o Ibirapuera tem uma área total de 1,58 milhão de metros quadrados e possui 163 espécies de animais listados. Cerca de 238 mil pessoas moram no entorno do Ibirapuera, considerando um anel de dois quilômetros. A programação da Prefeitura de São Paulo prevê a privatização de todos os 107 parques existentes na cidade e também do Parque Campo de Marte, que ainda será criado após acordo com a União. PRIVATIZAÇÕES Ao lado da publicação do edital da concessão do mercado de Santo Amaro, o lançamento do "combo" de parques inaugura temporada na qual a gestão Doria prevê passar diversos equipamentos para a iniciativa privada. O programa de privatizações é peça central da agenda do tucano, que pode disputar as eleições deste ano. A tendência é que ele tente ser candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB -para isso, Doria terá de deixar o cargo até o início de abril. A gestão trabalha com o final de junho como prazo para que o "combo" de parques, o estádio do Pacaembu e os demais mercados estejam sob comando de empresas. O pregão para escolha do assessor financeiro que realizará a venda do Anhembi e da SPTuris acontecerá em 28 de fevereiro. A privatização do autódromo de Interlagos, de terminais de ônibus e do Bilhete Único devem avançar só no segundo semestre. A concessão dos cemitérios e do serviço funerário foi barrada por questionamentos do Tribunal de Contas do Município em setembro de 2017 e seu cronograma se tornou uma incógnita.