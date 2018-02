Neymar tem fissura diagnosticada e desfalca PSG contra o Real Madrid

Neymar: machucado (foto: Reprodução de vídeo)

JOÃO HENRIQUE MARQUES PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain não vai contar com Neymar para o decisivo duelo contra o Real Madrid, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O craque brasileiro teve diagnosticada uma fissura no quinto metatarso do pé direito e desfalcará a equipe francesa por um período de, no mínimo, três semanas. "Exames complementares realizados nesta segunda-feira confirmaram uma entorse no tornozelo direito, além da existência de uma fissura no quinto metatarso do pé direito", comunicou o PSG. Em Paris, Neymar tem o acompanhamento pessoal do preparador físico, Ricardo Rosa, e do fisioterapeuta, Rafael Martini. Os dois também são funcionários do PSG.

Pela manhã, Neymar passou no PSG para ser avaliado pelos médicos do clube. De imediato, uma ruptura no ligamento foi descartada. O diagnóstico deixou o jogador confiante de que poderia atuar contra o Real Madrid, na próxima semana. Após a passagem pelo PSG, Neymar permaneceu o dia em casa. De noite, quando o inchaço no tornozelo diminuiu, um novo exame, previsto anteriormente para quarta-feira, foi realizado. Nesta nova análise veio a notícia da gravidade da lesão que o pegou de surpresa. Neymar deve perder cinco jogos pelo PSG (Olympique de Marseille, Troyes, Real Madrid, Metz e Nice). A expectativa agora é pela postura de Tite na convocação da seleção brasileira -sexta-feira-. O Brasil faz amistosos contra a Rússia, dia 23 de março, e Alemanha, dia 27, e o craque pode ficar fora dos dois compromissos.