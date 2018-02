Paraná registra alta no número de incêndios em um ano

Incêndio em ferro-velho mobilizou três carros dos bombeiros (foto: Franklin de Freitas)

As ocorrências de incêndio estão em alta no Paraná. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, em 2017 foram registrados 19.832 casos no Paraná, com a média de 54 incêndios por dia ou ainda um episódio a cada 27 minutos. Na comparação com 2016, quando haviam sido registrados 17.440 incêndios, verifica-se uma alta de 13,7% nos registros.

Nos dois anos em análise, a maior parte das ocorrências registradas foi de incêndios ambientais, com um total de 22.545 registros, o equivalente a 60,5% do total. Apenas em 2017 foram 11.837 registros, ao passo que em 2016 haviam sido 10.708, uma diferença de 10,5%.

Já em 2018 os bombeiros haviam registrado até ontem 1.986 incêndios em todo o estado, com uma média de 34 ocorrências por dia. Até aqui, as ocorrêncais em edificações são maioria, respondendo por 37,3% dos registros.

Ferro-velho

Um dos últimos casos, inclusive, foi registrado na tarde desta segunda-feira (26), em um ferro-velho que fica na Rua Foz do Iguaçu, no limite entre os bairros Pinheirinho e Umbará, em Curitiba. O fogo começou no meio da tarde e levantou muita fumaça.

Três caminhões do Corpo de Bombeiros participaram do combate ao fogo, que acabou gerando até mesmo uma explosão que chegou a tremer as residências que ficam próximas do estabelecimento, relataram moradores vizinhos. Embora os bombeiros ainda não tenham se pronunciado para explicar o que teria acontecido, vizinhos relataram ter sentido durante o dia de ontem um cheiro forte de gasolina na região.