Mercado Municipal terá programação de Páscoa a partir deste sábado

Durante todos os finais de semana de março as famílias que forem ao Mercado Municipal de Curitiba serão recebidas com uma programação especial promovida pela Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal de Curitiba (Ascesme), com apoio da Secretaria Municipal do Abastecimento e produção do Criança na Plateia + Pintando na Calçada.

A abertura oficial é no próximo sábado, quando o Mercado Municipal já estará todo decorado para a Páscoa. Dois coelhos vão recepcionar os visitantes distribuindo ovinhos de chocolate. E a partir daí, todos os sábados as crianças, na companhia de um responsável, vão participar de diversas oficinas temáticas como confecção de cestinhas, de orelhinhas de coelho, pintura de ovos, bolachinhas de Páscoa, entre outras.

“Estamos comemorando 60 anos do Mercado Municipal de Curitiba e queremos trazer cada vez mais as famílias para terem experiências especiais aqui”, conta a diretora de marketing da Ascesme, Camila Malvina. Outro momento que vai marcar esse evento é um desfile de coelhos, marcado para o dia 24, que vai tomar os corredores do Mercado Municipal e ganhar a Rua da Paz.