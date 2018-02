Dia começa com sol em todo o Paraná, mas termina com chuva e raios

A previsão do tempo para esta terça-feira é de sol em todo o Estado desde as primeiras horas do dia, com poucas nuvens. Até Curitiba deve ter uma manhã ensolarada. Mas, a partir da tarde, o tempo começa a mudar, e chuvas e trovoadas estão previstas para a parte da tarde no interior. A instabilidade avança, e deve chegar em Curitiba entre o fim da tarde e começo da noite. As pancadas de chuva devem ser diárias até meados de março.