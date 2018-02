Santos divulga lista da Libertadores com novo reforço e destaques do time B

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos divulgou a lista de 30 jogadores inscritos para a fase de grupos da Copa Libertadores no início da noite desta segunda-feira (26). As principais novidades foram lateral esquerdo Dodô, recém-contratado da Sampdoria (Itália) que ainda não estreou pelo clube paulista, além de dois destaques do time B na temporada passada: os meias Diego Pituca e Diogo Vitor. O zagueiro Cleber, o volante Leandro Donizete e o meia-atacante Rafael Longuine ficaram de fora. Mas a ausência deles já era esperada. A diretoria santista tenta negociar o trio por empréstimo ou definitivo no mercado da bola. A curiosidade é que Jair Ventura preteriu o volante Gabriel Calabres, destaque do Santos na Copa São Paulo de futebol júnior deste ano, e o lateral esquerdo Romário, primeiro reforço contratado do clube para esta temporada. Rodrygo, Yuri Alberto, Robson Bambu e Guilherme Nunes representam a nova safra de Meninos da Vila na lista da Libertadores. Rodrygo, aliás, foi inscrito com a camisa 9. Victor Ferraz, que se recupera de lesão no ombro, também foi inscrito. O "astro" da lista é Gabigol, atacante que marcou quatro gols em quatro jogos com a camisa santista. Veja os inscritos e a numeração: 1 – Vanderlei 2 – Luiz Felipe 3 – Jean Mota 4 – Victor Ferraz 5 – Alison 6 – Gustavo Henrique 7 – Vitor Bueno 8 – Renato 9 – Rodrygo 10 – Gabriel 11 – Bruno Henrique 12 – Vladimir 13 – Rodrigão 14 – David Braz 15 – Copete 16 – Dodô 17 – Daniel Guedes 18 – Guilherme Nunes 19 – Léo Cittadini 20 – Vecchio 21 – Diego Pituca 22 – Caju 23 – Arthur Gomes 24 – João Paulo 25 – Diogo Vitor 26 – Robson Bambu 27 – Eduardo Sasha 28 – Lucas Veríssimo 29 – Yuri Alberto 30 – Matheus Jesus