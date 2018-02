Os Estados Unidos ganharam uma medalha de ouro inédita ao derrotar a Suécia na final do curling masculino durante as Olimpíadas de Inverno, no último sábado, 24 Quem já sabia que isso ia acontecer? Os Simpsons. Em um episódio da 21ª primeira temporada da longeva animação, que foi ao ar em 2010, a série criada por Matt Groening previu que os EUA iriam ganhar uma medalha no curling durante as Olimpíadas e acertaram até mesmo que seria contra a Suécia na final. Rob LaZebnik, produtor executivo da série e que escreveu o episódio em questão, deu os parabéns ao time de curling norte-americano. “Parabéns ao time masculino pelo ouro! Apesar que não é a primeira vez que os Estados Unidos derrotam a Suécia, Marge e Homer fizeram isso há oito anos”, escreveu no Twitter.

Polêmica

Gusttavo Lima explica por que defende posse de arma

O sertanejo Gusttavo Lima, 28 anos, comentou a polêmica do vídeo em que aparece dando tiros de fuzil e criticando o Estatuto do Desarmamento. Neste domingo (25) o cantor disse o que pensa em um vídeo, veiculado primeiro durante o ‘Fantástico’ (Globo) e publicado posteriormente em seu Instagram. “Na minha opinião, as pessoas poderiam ter o direito de se defender, já que nosso governo não faz isso”, disse ele, sobre ser a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento. No vídeo, ele diz que seria correto cidadãos portarem armas contanto que fosse constatado que a pessoa não tem antecedentes criminais. “Tudo feito com seriedade, tem que ter critério sim, tem que ter cuidado, psicólogo, todo um processo. Não simplesmente preencher um formulário pelo computador.” No Instagram e no Twitter o humorista Danilo Gentili concordou com o sertanejo. Durante a exibição do “Fantástico”, Gentili defendeu o posicionamento do sertanejo. “Que crime terrível o Gusttavo Lima cometeu hein? Imagine só que ele teve a audácia de emitir uma opinião própria nas redes dele e essa opinião não foi a que a redação do ‘Fantástico’ queria ouvir”, disse ele.

Luto

‘Bud Luckey, criador de Woody, de ‘Toy Story’, morre aos 83 anos

Bud Luckey, animador e designer que trabalhou na Pixar entre 1990 e 2008 e foi o responsável por criar o personagem Woody, de ‘Toy Story’, morreu aos 83 anos neste último sábado, 24. O filho de Luckey, Andy, disse para à revista “The Hollywood Reporter” que seu pai morreu em uma casa de repouso em Connecticut (EUA). Um dos primeiros funcionários da Pixar, Luckey criou mais de 200 designs para Woody até o estúdio decidir como seria o icônico personagem dublado por Tom Hanks na versão em inglês. Ele também trabalhou como designer de personagens e animador em outras produções como “Vida de Inseto”, “Monstros S/A”, “Procurando Nemo” e “Carros”.

Big Brother

Sister exagera em festa, passa mal e defeca no chão no ‘BBB 18’

Jéssica exagerou na festa do último sábado (24) no “BBB 18”. Após se empolgar e dar um beijo triplo com Paula e Breno no chuveiro, ela passou mal durante a tarde de domingo (25). A ressaca atacou com tudo e Jéssica teve uma sequência de episódios: vomitou na cozinha, defecou na própria calça e no chão, em seguida desmaiou e foi carregada por Lucas até o confessionário, onde recebeu atendimento médico. Após deixá-la no atendimento, Lucas foi até o chão limpar o “acidente”. Ele ficou chateado porque Viegas e Wagner tiraram sarro do episódio de “incontinência” da sister. O episódio não foi mostrado durante o programa ao vivo.

Níver do dia

Carlos Alberto Parreira

Ex-treinador brasileiro de futebol

75 anos