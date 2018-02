Curitiba terá feira para quem quer estudar nos EUA

Feira de cursos: oportunidade para interessados planejarem o tempo de estudos fora do Brasil (foto: Franklin de Freitas)

Os escritórios EducationUSA da FAE e Inter Americano, através de seu vínculo com o Departamento de Estado dos EUA, trarão à Curitiba a feira EducationUSA para interessados em estudar nos Estados Unidos. O evento acontecerá no dia 12 de abril, no Radisson Hotel Curitiba, e faz parte da Feira EducationUSA Brasil, também presente em outras seis cidades - Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Campinas, Belo Horizonte e Cuiabá.

Na ocasião, visitantes interessados em trilhar uma carreira acadêmica nos Estados Unidos terão a oportunidade de conhecer opções de cursos de graduação, pós-graduação, inglês intensivo, extensão e de curta duração no país americano.

A equipe do EducationUSA oferecerá palestras e estará de plantão para esclarecer dúvidas sobre os programas de estudo e outras oportunidades acadêmicas. A feira terá entrada gratuita e as inscrições podem ser feitas no site: www.educationusa.org.br.

Visitantes poderão ainda obter informações precisas e detalhadas sobre os processos e critérios de admissão, custos, opções de financiamento e bolsas de estudos, diretamente com os representantes das universidades americanas, que são os responsáveis pela admissão de alunos em cada instituição.

Haverá também palestras sobre o sistema educacional norte-americano, os processos de admissão para graduação e pós-graduação, auxílio financeiro, exames exigidos, e os procedimentos de como obter o visto de estudante. Além de inúmeras universidades americanas, o evento contará com a participação de representantes do Consulado dos Estados Unidos e instituições de testes internacionais, como o ETS (TOEFL).

De acordo com Areta Ulhana Galat, orientadora do EducationUSA FAE em Curitiba, o grande diferencial do evento é a possibilidade dos estudantes estarem em contato direto com os representantes das instituições de ensino americanas e diretores de admissão responsáveis diretamente pela leitura do processo de candidatura de novos alunos.

“Estamos com grande expectativa do sucesso deste evento, principalmente pelo momento que vivemos em nosso país e também por acreditarmos que em nossa região há muitos estudantes interessados em eventos como este. Temos certeza que será uma grande oportunidade para os jovens de Curitiba”, destaca Areta.

A expectativa para esta edição é que Curitiba receba mais de mil visitantes interessados em cursos nos Estados Unidos.

Serviço

Dia: 12 de abril de 2018

Hora: das 17h00 às 20h00

Local: Radisson Hotel Curitiba - Av. Sete de Setembro, 5190 - Batel, Curitiba.

Entrada: franca

Inscrições: www.educationusa.org.br

