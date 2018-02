O governo do Estado divulgou ontem o balanço da Operação Verão no Litoral do Paraná, ou seja, as ações do governo durante a temporada nas praias. Entre os principais dados apresentados, um dos destques ficou com a segurança. As polícias Militar e Civil e o Corpo de Bombeiros intensificaram as ações. “Com isso, tivemos um aumento expressivo de 136% no número de prisões, que resultou na redução nos roubos (-30%) e na queda nos furtos (-27%)”, disse o coordenador-geral do Verão Paraná 2017/2018, chefe da Casa Militar, coronel Elio Manoel de Oliveira.

O balanço também apontou queda de 15% no número de homicídios (de 19 para 16); redução de 21% nos crimes contra o patrimônio (de 1.434 para 1.125) e decréscimo de 50% no número de óbitos por afogamento (foram 12 na operação 2016/2017 e 6 neste ano). “Esses excelentes números são resultado da sinergia positiva entre os órgãos do Estado e de um policiamento mais preventivo e ostensivo”, disse o secretário de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Júlio Reis.

Durante a temporada de verão, os resgates e salvamentos no mar tiveram suporte aéreo por meio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), que auxiliou no patrulhamento de todo o Litoral. O Corpo de Bombeiros distribuiu 25.608 pulseiras de identificação de crianças e prestou 1.143 resgates no mar.

Veículos

Segundo o Departamento de Estradadas e Rodagens (DER), 461 mil veículos trafegaram pelas rodovias estaduais durante a temporada no Litoral. O serviço de travessia entre Matinhos e Guaratuba foi feito com cinco embarcações e o tempo médio da saída das balsas ficou em aproximadamente 20 minutos. Nos dias de maior fluxo (Natal, Ano Novo e Carnaval), o movimento foi de aproximadamente 10 mil veículos por dia.