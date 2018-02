Associativismo traz benefícios para empresas e colaboradores

Sala de aula em cursos de capacitação

Indústrias avaliam serviços oferecidos por sindicatos patronais. Pesquisa realizada pela A Confederação Nacional da Indústria (CNI) traz dados sobre associativismo no Paraná; defesa dos interesses e serviços destacam-se como vantagens para as empresas. Realizada de setembro a outubro do ano passado, a Pesquisa com Indústrias sobre Sindicatos 2017, com o objetivo é identificar como as indústrias avaliam os sindicatos patronais. Dentre as empresas que participaram da pesquisa no Paraná, 42,9% são associadas a sindicados patronais.

Defesa dos interesses do setor

Quanto aos benefícios, para as indústrias do estado destacaram-se a defesa dos interesses do setor (66,7%); o recebimento de informações relevantes sobre o setor (33,3%); o acesso diferenciado a serviços oferecidos pelo sindicato patronal (33,3%) e a maior facilidade para contato com autoridades e órgãos públicos (33,3%).

Estrutura representativa dá força aos associados

O presidente do Sincabima - Sindicato das Indústrias de Cacau e Balas, Massas Alimenticias, Biscoitos de Doces e Conservas Alimenticias do Paraná, Rommel Barion, destaca que os sindicatos são fundamentais para manter a estrutura representativa do setor produtivo e a aproximação com as classes política, econômica e trabalhadora. “Por meio do movimento associativo, as indústrias têm acesso a serviços de entidades como a Fiep e a CNI, que também unem o setor e ampliam sua representatividade.”

Apoio em questões políticas, fiscais, tributárias e trabalhistas

Para a gestora de Recursos Humanos da indústria Pennacchi, Joana Pennacchi, as empresas precisam de uma entidade que as represente. “O setor produtivo precisa que os sindicatos sejam atuantes e defendam os interesses da categoria, que cuidem de maneira sensata de questões políticas, fiscais e tributárias.”

Fortalecimento da economia, geração de empregos, tributos e cumprimento do papel social

Pennacchi diz que os empresários, sozinhos não conseguem acompanhar todas as questões, nem ter representatividade. “É fundamental que o sindicato tenha força representativa e recursos para cumprir sua função junto aos poderes, para que as empresas consigam fortalecer a economia, gerar mais empregos, tributos e cumprir seu papel social.”

Serviços de eventos setoriais, além de cursos e capacitação

Sobre a atuação no processo de negociação coletiva, os sindicatos foram considerados atuantes por 66,6% dos entrevistados no estado. Quanto aos serviços prestados, 100% afirmaram ter conhecimento e 66,7% disseram utilizar tais serviços, como capacitação e treinamentos, eventos setoriais e convênio com planos de saúde e odontológico (33,3% cada).

CURTAS:



* Filme. “A Rede Social” É um filme americano sobre a fundação da rede social Facebook e seus desdobramentos. O filme foi dirigido por David Fincher, com um elenco composto por Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer, Max Minghella, Josh Pence, Brenda Song, Joseph Mazzello, Rashida Jones e Rooney Mara.O roteiro de Aaron Sorkin adapta o livro de não-ficção The Accidental Billionaires, escrito por Ben Mezrich.

* O leiloeiro público oficial habilitado pela Junta Comercial do Paraná Helcio Kronberg foi nomeado para atuar na 1ª e 2ª Varas Cíveis de Cianorte, Noroeste do Estado. Esta nomeação reforça a atuação do leiloeiro no interior do estado, já nomeado em diferentes varas judiciais. Considerado um dos mais importantes leiloeiros do Paraná, Helcio Kronberg possui ampla experiência em leilões extrajudiciais e judiciais, auxilia as varas judiciais com sugestão de edital de leilão mediante análise de cada processo, evitando nulidades processuais.

FRASE:

“É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal”.

(Mario Sérgio Cortella)

