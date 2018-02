Bon Jovi terá formação clássica em cerimônia do Hall da Fama do Rock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bon Jovi se apresentará com sua formação clássica ao ser induzido ao Hall da Fama do Rock neste ano. O ex-baixista Alec John Such e o ex-guitarrista Richie Sambora, que deixaram a banda em 1994 e 2013, respectivamente, se reunirão na ocasião. O reencontro era aguardado desde que o comitê do Hall da Fama do Rock anunciara nominalmente os ex-integrantes após o grupo vencer a votação para ser homenageado. Agora, as especulações foram confirmadas indiretamente pelo baterista Tico Torres e pelo tecladista David Bryan em entrevista à "Billboard" americana. Além de Bon Jovi, o Hall da Fama do Rock também contemplará Dire Straits, The Cars, Moody Blues, Nina Simone e Sister Rosetta Tharpe. Eles se juntam a uma lista que já inclui nomes como David Bowie, Beatles e Rolling Stones, entre outros. A cerimônia acontecerá no dia 14 de abril em Cleveland, no Estado americano de Ohio, onde fica localizado o museu dedicado aos músicos da lista.