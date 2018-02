Cruzeiro tem uma dúvida para estreia na Libertadores contra o Racing

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de o Cruzeiro ter um time-base desde o começo da temporada, o técnico Mano Menezes não quis adiantar a escalação para a estreia na Taça Libertadores da América. O time mineiro joga nesta terça-feira, às 21h30, contra o Racing, em Buenos Aires. Único invicto em 2018 entre os 12 principais times do Brasil, o Cruzeiro chega motivado para o confronto. Além de liderar o Campeonato Mineiro com folga, seus jogadores atravessam um excelente momento. Na última partida, mesmo com uma formação reserva, a equipe celeste não teve dificuldade para aplicar 3 a 0 no Boa Esporte. Para encarar o Racing, a única dúvida de Mano Menezes estaria no meio-campo. O uruguaio Arrascaeta vem atuando como titular, mas existe a possibilidade de Robinho ser escalado para compor o trio ofensivo do setor com Thiago Neves e Rafinha. Nas demais posições, não existe dúvida para o treinador. Assim, o time mineiro deve entrar em campo com a seguinte formação: Fábio; Edílson, Léo, Murilo, Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Arrascaeta (Robinho), Thiago Neves, Rafinha; Fred. O Cruzeiro está no Grupo 5 da Libertadores, que também já está sendo chamado de "chave da morte". Depois da estreia contra o Racing, o time mineiro enfrenta o Vasco, no Mineirão, e fecha sua participação no primeiro turno diante da Universidad de Chile, em Santiago.