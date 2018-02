Ituano vence Red Bull e é o melhor do interior em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ituano derrotou o Red Bull por 1 a 0 nesta segunda-feira, no estádio Novelli Jr., no complemento da nona rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o time rubro-negro assumiu a vice-liderança do Grupo A e, de quebra, se tornou o melhor time do interior até o momento. Faltando apenas três rodadas para o fim da primeira fase, o Ituano chegou a 14 pontos e tem dois de desvantagem para o Corinthians, que é líder da chave. Logo atrás, vem o Bragantino, com 12. Além de ultrapassar o próprio time de Bragança Paulista com o triunfo desta segunda, o Ituano também superou o São Bento, que até então era a melhor equipe do interior -apenas Palmeiras, Santos e Corinthians têm campanha superior à do Ituano. O gol da vitória do Ituano foi marcado por Júnior Santos, aos 30min do primeiro tempo. Do outro lado, o Red Bull continua em terceiro lugar no Grupo D, com 11 pontos, um atrás do Botafogo-SP. A ponta é do Santos, com 17. Na próxima rodada, o Ituano, que soma dois triunfos consecutivos, visita o Novorizontino, enquanto o Red Bull recebe o São Bento. Ambos os jogos acontecerão no dia 3. Botafogo-SP busca empate contra o lanterna e perde chance de respirar SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo-SP perdeu grande chance de abrir vantagem na vice-liderança do Grupo D do Campeonato Paulista. Jogando no estádio Santa Cruz, nesta segunda-feira (26), a equipe de Ribeirão Preto ficou apenas no empate por 1 a 1 com o lanterna Linense. O time Lins saiu na frente com um gol de Wilson aos 19min do primeiro tempo. Na etapa final, Jheimy igualou aos 6min. Com o resultado, o Botafogo-SP chegou a 12 pontos, mas tem apenas um de frente para o Red Bull. O Linense, por sua vez, parece estar rumo à condenação. Com seis pontos e apenas uma vitória, a equipe tem a pior campanha do Estadual. O Santo André vem logo à sua frente, com oito pontos. Na próxima rodada, o Botafogo-SP tentará reagir diante do Santo André, no ABC, no dia 3, enquanto o Linense recebe o São Paulo no dia 4.