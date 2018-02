ChefsClub e Grubster se unem para crescer com descontos em restaurantes

FILIPE OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os aplicativos brasileiros ChefsClub e Grubster, do mercado de restaurantes, anunciaram uma fusão nesta segunda-feira (26). Guilherme Mynssen, presidente e fundador do ChefsClub, conta que a operação tem como objetivo aproveitar capacidades e recursos complementares que cada companhia desenvolveu. Não houve desembolso financeiro. Enquanto o ChefsClub criou clube de descontos, a partir do qual assinantes podem ter acesso a uma rede de restaurantes parceiros pagando menos, o Grubster cresceu com serviço de reservas on-line, também com preço mais baixo. A rede de restaurantes que oferecem descontos pelos aplicativos das duas empresas e seus serviços serão combinados em um único aplicativo, sob a marca do ChefsClub. Ela irá dos atuais 1.800 do ChefsClub para 3.000. Combinados, os serviços tem cerca de 50 mil assinantes que pagam, em média, R$ 150 ao ano. Em 2017, foram responsáveis por R$ 200 milhões em valor movimentado nos restaurantes parceiros (considerando a conta paga pelos clientes em cada refeição que fizeram após usar um dos apps). As duas empresas já são lucrativas, diz Mynssen. O empreendedor diz que foi possível que o setor de reservas e descontos on-line crescesse apesar da crise dos últimos anos pelo fato de o serviço levar faturamento a restaurantes, de um lado, e economia a clientes, de outro. “A crise fez os donos de restaurante perderem o preconceito de tecnologia e de oferecer desconto.” Com a melhora na economia, o foco será desenvolver novas tecnologias. Entre as ferramentas desejadas estão a pagamento de contas pelo aplicativo, diz.