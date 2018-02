SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sophia (Marieta Severo) se livra do corpo de Rato (Cesar Ferrario). Caetana (Laura Cardoso) afirma a Leandra (Mayana Neiva) que Rato não irá mais a seu encontro. Xodó (Anderson Tomazini) se declara para Cleo (Giovana Cordeiro). Karina (Malu Rodrigues) diz a Leandra e Caetana que o pai de seu bebê se casou com outra mulher. Melissa (Gabriella Mustafá) sofre por não se relacionar com Diego (Gabriella Mustafá). Henrique (Emilio de Melo) chega ao hospital para ver Adriana (Júlia Dalavia) e pede que avisem Elizabeth (Gloria Pires) sobre o acidente da filha. Adriana rejeita a presença da mãe no hospital. Renato (Rafael Cardoso) alerta Clara (Bianca Bin) e Patrick (Thiago Fragoso) sobre uma alteração em um dos exames de Adriana. Renan (Marcello Novaes) tenta confortar Elizabeth, que prefere se embriagar sozinha. Sophia finge procurar por Rato, e Xodó desconfia. Sophia pede que Zé Victor (Rafael Losso) vigie Mariano (Juliano Cazarré) e Valdo (Alexandre Rodrigues). O corpo de Rato é encontrado e Bruno (Caio Paduan) assume o caso. Juvenal (Anderson Di Rizzi) confessa a Estela (Juliana Caldas) que casará por medo da solidão. Samuel (Eriberto Leão) pede que Cido (Rafael Zulu) passe mais tempo com Suzy (Ellen Rocche). Leandra é presa como suspeita da morte de Rato.