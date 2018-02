SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Palamedes assedia Olímpia (Sabrina Petraglia), que consegue se livrar do empresário. Natália (Giulia Gayoso) pensa em uma forma de ganhar dinheiro para casar-se com Tomaso (Ricardo Vianna). Giuseppe vê Conselheiro e Eva juntos. Reinaldo (Cassio Gabus Mendes) e Eunice (Lucy Alves) decidem se casar. Geraldo (Jackson Antunes) recebe alta do hospital e declara seu amor por Nicota (Olívia Araújo). Lucinda (Andreia Horta) e Fernão (Jayme Matarazzo) fingem não se conhecer na frente de Emília. Celeste (Marisa Orth), Olímpia (Sabrina Petraglia) e Eunice (Lucy Alves) se manifestam publicamente contra a revista de Palamedes. Alzira (Deborah Evelyn) vende geleias, orientada por Pepito (Naicon Rodrigues), e Celina e Bernardo se surpreendem. José Augusto (Tony Ramos) comprova que Delfina o roubou. Delfina (Letícia Sabatella) pede demissão da Quinta da Carrasqueira.