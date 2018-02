Catarina provoca Amália, que enfrenta a princesa em 'Deus Salve o Rei'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Petrônio (Leandro Daniel) e Orlando (Daniel Warren) convencem Ítalo a perder a luta com Rodolfo (Johnny Massaro) em troca de ouro. Afonso (Romulo Estrela) fica indignado quando Cássio (Caio Blat) lhe conta que Rodolfo tem a intenção de inundar as terras dos Eranitas. Catarina (Bruna Marquezine) provoca Amália (Marina Ruy Barbosa), que enfrenta a princesa. Selena vence a luta contra o participante de Artena. Afonso observa Amália e Virgílio (Ricardo Pereira) juntos. Romero se incomoda ao ver Ulisses perder a luta. Tiago (Vinícius Redd) não gosta de saber que Amália reatou com Virgílio. Orlando avisa a Petrônio que Ítalo desapareceu com o dinheiro e ambos resolvem pagar Fúlvio para lutar contra Rodolfo, sem explicar ao homem que ele deve perder a luta. Amália sai em direção à floresta após ter um sonho. Orlando coloca a armadura para lutar contra Rodolfo, quando ele e Petrônio percebem que a intenção de Fúlvio é vencer a luta.