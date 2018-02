SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - K1 (Talita Younan) e Lica (Manoela Aliperti) amparam MB (Vinicius Wester). Malu (Daniela Galli) se revolta contra o vídeo de Dogão (Giovanni Gallo) e encomenda uma investigação sobre Ellen (Heslaine Vieira). Anderson incentiva Tina (Ana Hikari) a visitar Mitsuko (Lina Agifu) no hospital. Marta (Malu Galli) revela a Ellen que uma amiga ofereceu uma bolsa de estudos internacional para a menina. Guto (Bruno Gadiol) sugere que Benê (Daphne Bozaski) cante sua música. Mitsuko precisa encontrar um doador. MB doa todo o dinheiro que herdou de seu pai. Todos elogiam o clipe dos Lagostins produzido por Anderson. Ellen se surpreende com a falsa notícia divulgada sobre ela e Dóris (Ana Flávia Cavalcanti). Keyla (Gabriela Medvedovski) conversa com Aldo, que deixa a lanchonete de Roney (Lúcio Mauro Filho). Os médicos descobrem que Anderson é um doador compatível com Mitsuko.