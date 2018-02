Deputado paranaense Aliel Machado troca Rede por PSB

(foto: Câmara Federal)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os deputados federais Alessandro Molon (RJ) e Aliel Machado (PR) comunicaram oficialmente nesta segunda-feira (26) que deixam a Rede Sustentabilidade, partido liderado pela ex-senadora Marina Silva (AC), para se filiar ao PSB. Com a saída dos deputados, o partido fica sem o número de cinco representantes que assegura aos candidatos a participação nos debates eleitorais no rádio e na TV.

O senador Randolfe Rodrigues (AP) e os parlamentares Miro Teixeira (RJ) e João Derly (RS) permanecem na sigla. Os dois deputados publicaram nas redes sociais cartas explicando os motivos para o desligamento da Rede. Molon disse que tomou a decisão depois de muita reflexão que fez nos últimos meses. "Após conversas com a porta-voz da Rede Sustentabilidade, Marina Silva, comuniquei a ela minha opção por me desfiliar da Rede", escreveu Molon.

Aliel Machado falou do orgulho de ter feito parte desde a oficialização do partido, a convite de Marina Silva. Ele também faz uma menção especial à ex-senadora e disse que continuará a admirá-la. "E é também de forma muito transparente que hoje, mais de dois anos depois, percebo que é hora de trilhar outro caminho. Sinto que fizemos a nossa parte. Terá sempre um pedaço de mim na Rede e uma parte da Rede em mim", escreveu Machado.

Em nota, a Rede Sustentabilidade confirmou o desligamento dos deputados da sigla para filiação ao PSB e agradeceu a contribuição de ambos no período em que fizeram parte da sigla. "Recebemos esses desligamentos com fraternidade e desejo de que possam continuar servindo ao país da mesma forma com que o fizeram juntamente com os demais parlamentares e filiados do nosso partido".