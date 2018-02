Lucas chama Kaysar de inútil em 'jogo da discórdia' no 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo da discórdia desta segunda-feira (26) deu o que falar no "BBB 18". Na brincadeira, os confinados sortearam placas com adjetivos e tiveram que nomear os colegas. O primeiro sorteado, Caruso, tirou a placa "sonso" e colocou em Jéssica. Questionados se concordavam ou não com a afirmação, os outros tinham que levantar plaquinhas verdes, simbolizando "sim", ou vermelhas, se a resposta fosse "não". Diego, que discordou da afirmação de que Jéssica seria sonsa, tirou a placa dela e colocou em Gleici. Desta vez, foi Wagner quem discordou, colocando a placa em Kaysar. Kaysar ainda recebeu outra placa no jogo: de Lucas, que tirou a placa "inútil" colocada no pescoço de Breno, por Viegas. Sem ser questionado, Lucas decidiu mesmo assim fazer um discurso na hora de mudar a placa. "Eu queria dizer que isso não é chumbo trocado", começou a discursar ele, sendo interrompido por Tiago Leifert. "Lucas, é só para colocar a placa em quem você acha o mais inútil da casa". Já Ayrton não foi defendido por ninguém da casa, nem mesmo a própria filha, quando recebeu a placa "estúpido" de Paula. Em seguida, Kaysar sorteou a placa "ladra mas não morde", e de forma bem humorada colocou em Jéssica. O jogo terminou com nova alfinetada de Lucas, que colocou a placa "banana" em Caruso.