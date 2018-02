Vereadores votam projeto 'Semana da internet segura' nesta quarta

Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Chico Camargo/CMC)

Nesta quarta-feira (28), o plenário da Câmara Municipal vota em primeiro turno o projeto de que dispõe sobre a criação da "Semana da Internet Segura" nas escolas municipais (005.00312.2017), de autoria de Osias Moraes (PRB). Para o vereador, casos como chamado “jogo da baleia azul” ou as situações de cyber bulling e pedofilia justificam uma maior atenção para aquilo que os jovens acompanham na internet.

“Esta iniciativa tem por objetivo orientar crianças e adolescentes da rede municipal de ensino sobre o uso consciente, seguro, ético e responsável da web e de smartphones”, diz a justificativa do projeto. A medida prevê que dentro dessa semana, poderão ocorrer, a critério do órgão responsável, bate-papos informais sobre dicas de segurança e proteção, palestras educativas, painéis, murais, vídeos, atividades teóricas e práticas, jogos e brincadeiras a fim de levar a mensagens educativas até os jovens de “forma lúdica, direta e acessível”.

Para Osias, “é urgente e necessário difundir informações que sejam úteis na educação de crianças e adolescentes no uso da tecnologia, a fim de torná-los conscientes sobre os perigos a que estão expostos ao navegar na internet e consequentemente ensiná-los a evitar riscos associados a essa mídia”.

Parlamento Jovem

Também na quarta-feira, durante o horário da sessão plenária, tomam posse na Câmara Municipal os 38 vereadores mirins eleitos no programa Parlamento Jovem 2018, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e desenvolvido pela Escola Judiciária do Paraná (leia mais).