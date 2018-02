Índice que reajusta aluguel aumenta 0,07% em fevereiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) encerrou fevereiro com alta de 0,07%, ficando ligeiramente abaixo do registrado em janeiro (0,76%). Neste primeiro bimestre de 2018, subiu 0,83%,mas manteve-se em queda no acumulado dos últimos 12 meses (-0,42%). A taxa anual serve de base para a correção de aluguéis. As informações são da Agência Brasil. Em comparação a janeiro último, o IGP-M permaneceu, relativamente, estável já que, no mês passado, a variação havia sido negativa em 0,41%. No entanto, sobre o mesmo período de 2017, ocorreu expressiva desaceleração. Em fevereiro do ano passado, o índice tinha subido em 0,08% e acumulava aumento de 5,38%, em 12 meses. Entre os três componentes do IGP-M, o que mais contribuiu para esse resultado foi o IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que apresentou redução de 0,02% ante 0,91%. No segmento do varejo, o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) alcançou 0,28% depois de uma alta de 0,56%, em janeiro, puxado, principalmente, pelos alimentos (de 1,11% para 0,07%). Em relação ao INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), a alta atingiu 0,14%, exatamente a metade da variação de janeiro (0,28%) e a principal influência foi a do grupo Materiais, Equipamentos e Serviços com aumento de 0,32% ante 0,59%. Já o custo da Mão de Obra ficou estável. Em janeiro tinha ficado próximo de zero (0,03%).