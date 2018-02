Ruas do bairro Tingui passam a ter sentido único nesta terça-feira

(foto: Reprodução)

O sentido do trânsito em algumas ruas do bairro Tingui, na Regional Boa Vista, vai mudar a partir das 15 horas desta terça-feira (27/2). As alterações começam agora pela manhã, com a pintura de faixas de sinalização no pavimento e reposicionamento de placas. A ação da Prefeitura atende a antigos pedidos dos moradores da área e da comunidade da Escola Municipal Eny Caldeira.

O tráfego fluirá normalmente durante os trabalhos de sinalização, orientados por agentes da Superintendência de Trânsito (Setran).

Com as adequações, três ruas passam a funcionar em mão única: o trecho da Arary Souto entre Canadá e 29 de Junho; 29 de Junho entre Macapá e Eleanor Roosevelt; e Eleanor Roosevelt entre 29 de Junho e Guilherme Ihlenfeldt. A Rua 29 de Junho, por sua vez, passa a ter preferência de tráfego em relação à Edmundo Alberto Mercer.

As mudanças ocorrem logo após a Administração Regional recapar o asfalto das vias. “Com o asfalto novo, além de implantar o sentido único que melhora a circulação de veículos, podemos pintar as faixas de proibição de estacionamento”, observa a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella, que na última semana participou de abordagem educativa com orientações de trânsito a pais e responsáveis pelos alunos da Eny Caldeira, ação que fez parte das atividades do programa Trânsito Seguro.

“Percebemos a necessidade de alterações no trânsito ao redor da instituição de ensino e, com essas mudanças, conseguiremos facilitar a circulação de veículos de passeio e escolares na região”, disse Battistella.