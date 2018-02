'São réplicas', diz Jaques Wagner sobre relógios apreendidos

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Em um ato de solidariedade do PT e partidos aliados realizado na noite desta segunda-feira (27), o ex-governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), afirmou que os relógios apreendidos pela Polícia Federal em seu apartamento são réplicas de originais. “Como eu fui algumas vezes à China, eu comprei alguns relógios de réplica, chineses. Eu gosto de relógio, mas não ligo para marca. Esse aqui mesmo é uma réplica”, disse, apontando para um relógio que carregava no pulso esquerdo. A Polícia Federal apreendeu 15 relógios, além de celulares, computadores e documentos do ex-governador Jaques Wagner em busca e apreensão realizada na manhã de segunda-feira no âmbito da Operação Cartão Vermelho. Segundo a Polícia Federal, Wagner teria recebido R$ 82 milhões das empreiteiras OAS e Odebrecht pelo superfaturamento do contrato de reconstrução e gestão do estádio da Fonte Nova. O petista nega as acusações. Wagner ainda afirmou que a delegada da Polícia Federal se precipitou ao falar que os relógios apreendidos eram luxuosos: “Espero que ela faça a perícia para constatar”. Criticou a Polícia Federal e afirmou que, com a operação, passa a fazer parte da “galeria dos injustiçados”. E citou o ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli como outro injustiçado. “É um absurdo. A investigação da Petrobras tem quantos anos? Até hoje não acharam um risco que contaminasse José Sérgio Gabrielli”, disse. Wagner ainda relacionou a operação ao fato de seu nome ser cogitado como plano B para disputar a Presidência da República pelo PT. E comparou a sua situação a do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), indiciado sob suspeita de uso de caixa dois na campanha para a prefeitura em 2012: “No caso dele, pau. No meu, a mesma coisa”.