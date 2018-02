Bancada de MG cobra 'um ou dois' ministérios em reforma de Temer

DANIEL CARVALHO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A bancada mineira da Câmara, que reúne 53 deputados, quer que o presidente Michel Temer aproveite a reforma ministerial que terá que fazer até o início de abril para entregar “uma ou duas pastas” ao Estado. A cobrança —ou "disposição de ajudar", como prefere dizer— é do deputado Fábio Ramalho (MDB), vice-presidente da Câmara e coordenador da bancada de Minas Gerais, a segunda maior da Casa, atrás apenas da de São Paulo, com 70 deputados. “Chegou a hora de o presidente Temer olhar para Minas com mais carinho. Minas tem sido muito correta com o governo e chegou o momento de o presidente demonstrar o respeito por nosso Estado. Fará muito bem ao governo dele e fará muito bem ao Brasil”, disse Ramalho à reportagem. "Minas tem que participar com uma ou duas pastas", afirmou o representante do Estado. Mas os mineiros não querem qualquer pasta. “Tem que ser um ministério de peso. Ministério pequeno não adianta”, disse o vice-presidente da Câmara, elencando Saúde, Educação, Cidades e Integração Nacional como ministérios de interesse dos deputados do Estado. Destes, o das Cidades não deve mudar de comando, já que o atual titular, Alexandre Baldy (Podemos-GO), disse na sexta-feira (23) que não pretende disputar as eleições deste ano. A Saúde está sob domínio do PP, enquanto a Educação está com o DEM e a Integração, com o MDB, partido de Temer. À DISPOSIÇÃO Antes mesmo do início oficial das negociações para a sucessão, dois nomes da bancada mineira já circulam na Esplanada como indicações para ocupar ministérios. O ex-deputado Bernardo Santana (PR) é um dos cotados para substituir o alagoano Maurício Quintella (PR) no Ministério dos Transportes. O parlamentar apareceu em uma lista de contribuições ilegais feitas pela Odebrecht. Segundo emedebistas, o deputado Saraiva Felipe (MDB) também está “disponível” para ser ministro. Apesar de bem posicionado em pesquisas locais, colegas de partido dizem que o ex-ministro da Saúde no governo Lula abriria mão de sua candidatura para apoiar o filho na disputa por uma cadeira na Câmara. “Saraiva pode compor qualquer governo. Ele tem um histórico bom”, afirmou o correligionário Fábio Ramalho. Quando ministro, em 2005, o mineiro ficou marcado por ter usado o termo “aidético” para se referir a portadores do HIV. A palavra é considerada pejorativa. À época, a assessoria de Saraiva Felipe disse que a declaração “foi um lapso”. MUDANÇAS Até o início de abril, Temer deve decidir sobre o comando das pastas da Defesa, do Trabalho e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, todas com interinos no posto de ministro. Nos próximos dez meses, terão novo comando devido às eleições: Esporte, Desenvolvimento Social, Turismo, Integração Nacional, Relações Exteriores, Saúde, Educação, Ciência e Comunicações, Transportes, Meio Ambiente e Minas e Energia. A Fazenda também pode passar por uma troca, se Henrique Meirelles for candidato à Presidência. As negociações para a ocupação destes ministérios terão início em março.