Jornal coloca Griezmann no Barcelona na próxima temporada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antoine Griezmann vestirá a camisa do Barcelona na próxima temporada do futebol europeu. Segundo o jornal espanhol "Sport", o francês se juntará ao ataque formado por Lionel Messi, Luis Suárez, Philippe Coutinho e Ousmane Dembelé. Para isso, a agremiação azul-grená deve pagar a multa de 100 milhões de euros (R$ 397 milhões de acordo com a cotação atual) imposta pelo Atlético de Madri, clube atual de Griezmann. Ainda segundo o "Sport", o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, foi responsável por liderar a operação. Já até existe uma cláusula de penalidade aos dois clubes caso o acordo não seja respeitado. O Barcelona também teria reservado a camisa de número 7 para o jogador francês. A ideia do time comandado por Ernesto Valverde é aumentar o potencial do ataque para tornar a equipe ainda mais forte na próxima temporada. Aos 26 anos de idade, Griezmann tem contrato vigente com o Atlético de Madri até 2022. O jogador da seleção francesa também é especulado no Manchester United.