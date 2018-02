'Pantera Negra' só perde para 'O Despertar da Força'

(foto: Reprodução Youtube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um 2017 meio frustrante nas bilheterias americanas, 2018 começa esperançoso para os executivos de Hollywood. Tudo por causa do sucesso de "Pantera Negra", mais um herói da Marvel que ganha filme solo. Após dez dias de seu lançamento, o filme já arrecadou US$ 403,6 milhões. No mesmo período, apenas "Star Wars - Episódio 7: O Despertar da Força" faturou mais na história, com US$ 540,0 milhões. Isso deixa as previsões do estúdio Marvel ainda mais otimista já que "O Despertar da Força" fechou sua carreira nas bilheterias com US$ 936,7 milhões, a maior arrecadação interna da história. Comparado só aos filmes com os heróis da Marvel, "Pantera Negra" já deixou muita gente grande para trás, incluindo os lançamentos do ano passado: "Guardiães da Galáxia - Vol. 2" (US$ 389,8 milhões), "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (US$ 334,2 mi) e "Thor: Ragnarok" (US$ 314,8 mi). A expectativa é que filme supere "Vingadores - A Era de Ultron" até o fim da semana, o que o deixaria atrás somente do primeiro "Os Vingadores", que faturou US$ 623,3 milhões em 2012. Dirigido por Ryan Coogler (de "Creed: Nascido para Lutar") e com equipe quase inteiramente formada por negros, "Pantera Negra" não faz parte do primeiro escalão de heróis criados por Stan Lee e Jack Kirby. Sua participação anterior nos filmes da Marvel tinha se resumido a uma ponta em "Capitão América: Guerra Civil". No entanto, dizem que sua importância deve crescer no próximo longa com os Vingadores, "Guerra Infinita", com estreia prevista para maio deste ano.