Técnico do PSG diz ser falsa a informação de que Neymar vai operar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, disse nesta terça-feira (27) que o clube ainda não tomou uma decisão quanto à possibilidade de Neymar ser submetido a uma cirurgia. O atacante sofreu uma fissura no quinto metatarso do pé direito durante o jogo contra o Olympique de Marselha, disputado no domingo (25). "A informação de que Neymar vai operar é falsa", afirmou Emery, em entrevista coletiva concedida no centro de treinamento do clube. "Falei com o médico nesta manhã, e ele me explicou o que os exames revelaram. Também falei sobre o assunto com o Antero [Henrique, diretor esportivo] , com o presidente e com o próprio jogador", afirmou. Emery se referiu à informação de que Neymar decidiu operar por conta própria. Ele teria priorizado um procedimento cirúrgico para estar apto a disputar a Copa do Mundo, que se inicia em junho. A decisão do jogador foi veiculada inicialmente pelo Globoesporte e confirmada pela reportagem. Se decidir operar, Neymar só voltará a jogar futebol em maio. Segundo especialistas, a lesão pode não cicatrizar por completo sem que seja feita uma cirurgia. Neymar foi ao PSG na manhã de segunda (26) e teve um diagnóstico positivo quanto ao problema no tornozelo. O estafe do jogador travabalhava com a possibilidade de presença na partida contra o Real Madrid, na próxima semana. De noite, ao realizar novos exames no hospital, o camisa 10 foi informado sobre a fissura no pé. Pouco depois, ele teria escolhido realizar a cirurgia após conversar com o pai, Neymar da Silva Santos, o preparador físico Ricardo Rosa e o fisioterapeuta Rafael Martini. A contusão deve tirar Neymar dos dois próximos amistosos da seleção brasileira, contra a Rússia (23 de março) e Alemanha (27 de março). Tite anunciará os convocados na próxima sexta-feira (2). Serão os dois últimos jogos antes da lista final para a Copa do Mundo, que será apresentada em maio.