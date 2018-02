Madrugada no 'BBB' é marcada por discussões e críticas à Lucas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo da discórdia na noite desta segunda (26) rendeu assunto para a noite toda. Depois de alfinetar sem medo dando durante a brincadeira, Lucas virou um dos assuntos principais de todos os grupos do "BBB 18". Sem saber da popularidade de Kaysar, o brother entregou a ele a plaquinha de "Inútil". Como se não bastasse, entregou a Caruso a placa de "banana". Lucas, Caruso e Diego formam o quinto paredão do programa, e um deles deve ser eliminado nesta terça (27). Os comentários não foram poucos e, para organizar a fofoca, o "F5" compilou os acontecimentos da noite: JUSTIFICATIVA Depois de entregar a placa de "banana" para Caruso, seu companheiro de paredão, Lucas foi se justificar na cozinha. "Mala, para gente, é tipo malandro. É um cara que quer fu*** o outro. Isso é mala, é diferente de banana. Eu não estou me esquivando, não", disse o "brother". "Isso é se esquivar, falar e sair andando", disse Caruso. "Isso é ser banana", continuou ele. 'FICA NA SUA' Quando Jéssica, incomodada com a situação, se aproximou para ajudar Lucas na discussão, Caruso disse: "Você não precisa defender. Fica na sua! Não é com você. O papo não é contigo, não fica se metendo." Lucas também se irritou. "Não precisa, Jéssica", disse. "Ela tem uma procuração no seu nome?", alfinetou Caruso, fazendo alusão à possível relação entre eles. 'ARROGANTE' Mahmoud e Ana Clara também conversavam sobre as tretas da noite. "Como eu sou mais ou menos próximo dele eu sei que não é arrogância. Mas as outras pessoas podem entender como arrogância. Principalmente uma pessoa como o Kaysar, que é uma pessoa muito honesta, humilde, altruísta", disse o sexólogo. "Ele está muito preocupado, ele disse que dormiram [Lucas e Jéssica] na mesma cama, [ela] pulou em cima dele. Isso é um tiro no pé dele. Ou ele assume uma coisa ou assume outra", continuou Mahmoud. "Eu também fico com pena, só que a gente colhe o que a gente planta. Se ele está com medo é porque ele sabe que ele fez merda", disse Ana Clara. Logo depois ele e a filha da família Lima falaram sobre a eliminação desta terça. "O meu palpite é que o Caruso vai sair", disse Mahmoud. "Eu acho que o Lucas vai sair. Sabe por quê? Eu acho que ele teve atitudes muito extremas nos últimos dias", disse Ana Clara. TRADUÇÃO Também teve uma tradução de Mahmoud, que explicou o discurso de Thiago Liefert para Kaysar. No jogo das placas, o sírio ganhou a placa "inútil" de Lucas. "Você leva placa toda semana porquê você é ameno, tem um coração bom, não vai brigar, não gosta de briga. Então as pessoas, para evitar briga, colocam a placa em você", disse o sexólogo. "Isso que ele quis falar no final, entendi! Assuma sua palavra!", completou o sírio, esclarecido. SONSA Outra escolha polêmica foi a de Diego, que entregou para Gleici a placa de "sonsa". "Uma pessoa que se faz não necessariamente apenas de boba. Mas se faz de frágil", explicou ele. Gleici discordou, dizendo que tem uma história de vida complicada e que nunca se fez de frágil. "Tenho problemas que encarei com luta", disse ela. 'FAZEM COISA PIOR' Breno, Viegas, Kaysar e Caruso se reuniram na área externa da casa para colocar o papo (ou as DRs) em dia. "Pelo fato de eu não ter feito conchave eu me considerei também na sessão de 'inútil'. E não ia me importar se caísse o 'sonso' em mim também", comentou Breno sobre o jogo das placas. Eles continuaram conversando até que caíram no inevitável assunto do momento: Lucas. " A questão de formar casal, eu posso estar muito errado, mas eles agem como se fossem um casal. Dormem junto!", comentou Caruso. "Fazem coisa pior, fazem coisas que eu não fiz com nenhuma das meninas que eu peguei aqui", adicionou Breno. CONSELHEIRO Patrícia e Kaysar sentaram para conversar no único cômodo tranquilo da casa: o banheiro. Ali, a "sister" comentou que estava um pouco triste com Lucas, que deixou a plaquinha de "planta" com ela. Kaysar foi categórico. "Cuida, cuida, cuida. Se cuida, preste atenção! Amigo da onça está sempre aí", disse ele. "Quando tiver raiva, uma energia pesada, um olhar pesado, sai! Não pega para você!", acrescentou ele.