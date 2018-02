Moisés explica prazo para voltar e diz que disputa vaga de volante

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Moisés deve voltar a ser figura frequente nos relacionados do Palmeiras. Depois de participar de duas partidas durante o início do ano, o meio-campista ficou mais afastado dos gramados e retornará ao grupo na próxima quinta-feira (1º), contra o Junior Barranquilla, na Colômbia. O meio-campista explicou que sabia dos planos de voltar depois de seus companheiros desde o fim do ano passado. Se em 2017 ele jogou como meia, agora, ele se coloca como principal opção para ser volante. Ao menos em um primeiro momento, a função de camisa 10 deve ficar com Lucas Lima —com Gustavo Scarpa e Alejandro Guerra tendo chances na função esporadicamente. "Já conversei com Roger e falei que onde consigo mais acrescentar é ali de volante. Eu brigo, hoje, com Tchê Tchê e Felipe Melo, é ali onde estou brigando, junto com Thiago e Bruno", explicou. Apesar de estar disponível, Moisés disse que ainda não tem condições de atuar por 90 minutos, o que dificulta sua escalação como titular. Ele explicou que a demora para o retorno acontece por causa das duas lesões que teve em seguida, em 2016 e em 2017. A última delas teve mais gravidade e o afastou dos gramados por cerca de seis meses. "Agora estou 100% liberado, fisicamente muito bem, mas falta ritmo. Não fiz nenhum jogo, ainda não consigo jogar jogo 90 minutos. Tenho que ir por etapas. Mas, sem dúvida, estou em momento muito bom fisicamente", completou. Moisés admitiu que esteve com menos velocidade do que o normal e que agora poderá atuar com melhor ritmo por causa de sua preparação especial. O meia, no entanto, brincou que não adianta esperar que ele corra como um ponta. "Em 2017, tive uma lesão grave também e consegui ajudar da melhor maneira possível. Não foi uma volta precipitada, estava 100% clinicamente, mas em questão de ritmo de jogo, você não consegue. Poderia ficar oito meses que não conseguiria ficar 100% em questão de agilidade, de ritmo. Agora, me sinto mais ágil, mais forte, mas não sou nenhum Keno", disse.