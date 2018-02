Tite adia convocação da seleção após lesão de Neymar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Tite adiou para o dia 12 de março a convocação dos jogadores que defenderão a seleção brasileira nos amistosos contra Rússia e Alemanha, marcados para os dias 23 e 27 de março. Ele faria o anúncio nesta sexta-feira (2). A decisão foi tomada após a divulgação de que Neymar terá de passar por uma cirurgia para colocar um pino no quinto metatarso do pé direito. O atacante teria tomado a decisão por contra própria na noite de segunda-feira (26). Se operar, Neymar só voltará a jogar futebol em maio. A Copa do Mundo terá início no dia 14 de junho. Nesta terça (27), em entrevista coletiva, o treinador do Paris Saint-Germain, Unai Emery, declarou que a informação sobre a cirurgia é falsa. A decisão de Neymar foi veiculada inicialmente pelo Globoesporte e confirmada pela reportagem. A CBF confirmou o adiamento em nota publicada em seu site, mas não citou Neymar nominalmente. A entidade diz que Tite resolveu observar a situação clínica de ao menos cinco atletas antes de fazer a convocação. Os amistosos serão as últimas partidas antes da convocação final para o Mundial da Rússia, que será apresentada em maio. "Temos uma situação diferente de outras convocações. São pelo menos cinco jogadores que necessitam de uma observação médica e física mais elaborada para que possamos convocar embasados e com as informações necessárias", disse o coordenador de seleções, Edu Gaspar. "Transferindo a data iremos ganhar de dois a três jogos de cada atleta observado para nossa avaliação. Como sempre, buscaremos o máximo de informações possíveis para uma convocação sem grandes problemas", acrescentou Gaspar. Neymar não é a única preocupação de Tite para os amistosos. O lateral Marcelo sofreu na última semana uma lesão muscular na coxa e está sob observação. No final de semana, o volante Fernandinho deixou um jogo do Manchester City com dores na coxa. A partida entre City e Arsenal, no domingo (25), também marcou o retorno do atacante Gabriel Jesus aos gramados depois de ficar quase dois meses lesionado. Ele atuou por cerca de 15 minutos no duelo.