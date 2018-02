Programa Vida no Trânsito realiza segunda blitz integrada do ano

Mais uma Blitz integrada foi realizada em São José dos Pinhais por meio do Programa Vida no Trânsito. A ação, a segunda deste ano, foi feita no último sábado, na BR-277 e nas alças de acesso no bairro Borda do Campo, próximo ao Posto Paris. O objetivo foi de fiscalizar o consumo de álcool e direção, mas foram abordados vários outros itens como documentação e equipamentos de segurança veicular, tanto para motoristas quanto para motociclistas.

“Essas blitze são realizadas com base nos dados da Subcomissão de Gestão de Dados e Qualificação das Informações do Programa Vida no Trânsito de São José dos Pinhais e têm previsão para acontecer durante todo o ano de 2018, com calendário mensal, sempre em diferentes locais, além de outras blitz realizada por cada uma das forças policiais individualmente”, explica Silvana Ferraz, da Secretaria de Transporte e Trânsito, integrante do Programa Vida no Trânsito.

Ao todo, foram fiscalizados 63 veículos entre carros e motocicletas, e 70 pessoas foram abordadas.