Exposição no Museu Tingüi-Cuera terá inspiração no zodíaco

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo SMCT), está apoiando a realização da exposição The TransZodiacal Hustle, que será de 1º de março a 6 de maio de 2018, no Museu Tingüi-Cuera. A abertura da exposição fotográfica inspirada nos 12 signos do zodíaco ocorrerá às 19 horas do dia 1º de março e tem entrada gratuita. Serão 24 fotos expostas (duas de cada ensaio) de um projeto que teve início em 2016.

Segundo a organização do projeto, a ideia foi aproveitar as características atribuídas a cada signo e traduzi-las na composição de luz, cores, figurinos, maquiagem e cenários. Cada ensaio buscou evidenciar os diversos aspectos do signo por meio da subjetividade artística, demonstrando essas características nos elementos que o compõem, nas referências mitológicas da origem dos signos e no próprio conceito.

A exposição tem uma curiosidade: cada ensaio foi composto por modelos e fotógrafos ou fotógrafas do signo em questão.