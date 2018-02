Piraquara ganha Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos

O Governo do Paraná anunciou na tarde de segunda feira, no Palácio Iguaçu, a construção de uma nova unidade do Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos (CPPI), que fica em Piraquara. Com um investimento de R$ 46 milhões, do Ministério da Saúde, a medida vai triplicar a capacidade da produção de medicamentos biológicos que são fornecidos para todo o país.

Durante o anúncio o Governador, Beto Richa, destacou que o CPPI é uma unidade do Governo do Paraná referência nacional na produção de soros antipeçonhentos, entre eles o soro antiloxoscélico, utilizado no tratamento de acidentes com aranhas-marrom. Desde o ano de 2000, o CPPI é o principal produtor de soro antiloxoscélico do país e responsável por suprir a demanda de todos os estados brasileiros.

O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, explicou que os recursos fazem parte do conjunto de investimentos do Ministério ao Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar).