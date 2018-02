Mayana Neiva homenageia ator que fez Rato

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - César Ferrario encerrou sua participação e “O Outro Lado do Paraíso” no capítulo que foi ao ar na noite desta segunda-feira (26). Seu personagem, Rato, foi morto friamente por Sofia, papel de Marieta Severo. Mayana Neiva, que interpreta Leandra, par romântico de Rato na trama, fez questão de prestar uma homenagem ao colega de elenco em seu Instagram nesta terça (27). “Ser humano de sensibilidade e talento infinitos, ficamos ontem órfãos da sua luz do lado de cá da ficção, mas na vida real sempre torcendo pela possibilidade de ver você brilhar e botar um pouco mais de beleza nesse mundo, que fica melhor quando você está nele. César, você foi um dos maiores presentes desse trabalho”, declarou a atriz. Ela encheu César de elogios. “Um dos seres mais inteligentes e sensíveis que já conheci. Dessa inteligência profunda e compassiva, dessa humanidade suave e brincante que ilumina tudo. Te celebro hoje não só por que a sua presença nos eleva, mas por que o mundo precisa de mais pessoas como você. A sua inteligência absurda, a sua generosidade, o seu olhar pro outro, a sua abertura são uma das coisas mais bonitas que já vi. Que alegria ter a oportunidade de aprender com você”, escreveu.