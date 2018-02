Washington chega a acordo para novos Air Force One

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, fechou acordo com a Boeing para a compra de duas novas unidades do Air Force One, o avião presidencial americano, por US$ 3,9 bilhões (R$ 12,6 bilhões). Segundo o vice-porta-voz da Casa Branca, Hogan Gidley, o governo vai economizar US$ 1,4 bilhão (R$ 4,5 bilhões) dos cofres públicos com o pacto -não foram apresentados dados para confirmar a informação. O presidente começou a negociar com a Boeing depois de considerar o valor do orçamento da empresa para substituir as aeronaves, em acordo assinado por Barack Obama em 2015, muito alto. Nas redes sociais em dezembro de 2016, Trump chegou a defender que o governo cancelasse o pedido. "O presidente Trump negociou um bom acordo em nome do povo americano", afirmou a Boeing em um comunicado. O analista do setor aeroespacial e vice-presidente da consultoria Teal Group Richard Aboulafia, porém, disse para a agência de notícias Reuters que as afirmações da Casa Branca são um "teatro político" e que não há provas de que houve algum tipo de desconto no valor. Documentos divulgados pelo Pentágono este mês mostraram que o orçamento reservado em 2018 para a compra das duas aeronaves Air Force One era exatamente de US$ 3,9 bilhões. Em 2017 o valor sem ajuste de inflação era de US$ 3,6 bilhões (R$ 11,7 bilhões). O Air Force One é desenvolvido para voar em qualquer cenário, incluindo uma guerra nuclear, possui um sistema de defesa especial equipado com mísseis e é adaptado para receber equipamentos militares. Segundo a empresa, o acordo fechado nesta terça engloba o desenvolvimento e a construção de dois Boeings 747-8 com uma série de modificações, que incluem sistema de comunicações, escadas internas e externas e corredores mais largos. Não foi divulgado um prazo de quando o pedido será entregue. Os dois aviões usados atualmente por Trump foram entregues em 1990.