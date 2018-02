Smart City Expo abre comemorações do aniversário de Curitiba

Preparativos para a feira, que começa na manhã de hoje (foto: Foto:Luiz Costa/SMCS)

O Smart City Expo Curitiba 2018, maior evento de cidades inteligentes do mundo, começa nesta quarta-feira (28) e abre a programação de aniversário da Capital, que completa 325 anos no dia 29 de março. Durante todo o próximo mês, serão mais de 20 eventos voltados à população, entre inaugurações, mutirões, lançamentos de programas, eventos voltados à inovação, ações de orientação e atividades culturais.

Exemplo internacional em planejamento urbano, Curitiba também está se tornando referência em inovação com o Vale do Pinhão, o ecossistema de Curitiba voltado à Nova Economia, que será destaque no Smart City Expo. O evento tem apoio da Prefeitura e vai até amanhã, no Expo Renault Barigui. A cerimônia de abertura do evento ocorre às 11h15 e contará com a presença do prefeito Rafael Greca.

“Durante os dois dias do Smart City, que abre o calendário de eventos em comemoração aos 325 anos de Curitiba, estaremos mostrando que o Vale do Pinhão é um ecossistema fomentado pela Prefeitura, que está atuando em conjunto para fortalecer o desenvolvimento sustentável na capital, com geração de emprego e renda”, destaca o prefeito Rafael Greca.

Startups que fazem parte do Vale do Pinhão estarão presentes no Smart City Expo com tecnologias e soluções inovadoras que mudam o dia-a-dia das pessoas e que também ajudam a rever a dinâmica e o planejamento de cidades, tornando-as ainda mais inteligentes.

Outras

Ao longo de março, são várias as atrações e eventos para comemorar o aniversário da cidade. Entre elas a segunda edição da Virada Esportiva — de 9 a 11 de março, mais de 220 atividades serão realizadas em diversos espaços públicos e privados —, a inuguração do Memorial do Rio Iguaçu, no Parque da Imigração Japonesa, que será entregue no aniversário de Curitiba, e o Movimenta Curitiba, uma extensão do Smart City, que também integra a programação de aniversário da cidade e vai ocorrer no sábado e domingo.