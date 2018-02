Brasileiro deve antecipar entrega neste ano por causa de juros baixos

Começa amanhã o prazo para entrega da declaração anual do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). A Receita Federal estima que serão cerca de 28,8 milhões de documentos enviados até o dia 30 de abril, prazo final da declaração sem multa. No Paraná são esperados 1.850.000 declarações. No ano passado foram 1.819.073 documentos enviados por paranaenses.

Neste ano, diferente de outros, há uma expectativa quato ao período de entrega. Muitos devem optar por fazer o envio logo no início do prazo. Um dos motivos seria a queda do juros básicos. Com isso, receber a restituição no final do ano pode representar uma perda, já que ele vem corrigido pela Selic, a taxa de juros do Banco Central, hoje em 6,75%.

Para alguns especialistas, a taxa de juros mais baixa pode signifcar perda para quem deixar a entrega muito para o fim, e receber a restituição no final do ano. A restituição começa a ser paga em junho, preferencialmente para os idosos, e segue até dezembro.

No ano passado, cerca de 10% dos contribuintes fizeram e enviaram a declaração nas duas primeiras semanas do prazo. No Paraná, pouco mais de 15% dos contribuintes haviam enviado o documento até a terceira semana do período de entrega da declaração.