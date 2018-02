Tribunal de Contas do Paraná avalia asfalto de Curitiba

(foto: Asfalto na obra de renovação da Avenida Manoel Ribas)

O prefeito Rafael Greca e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Durval Amaral, acompanharam, na tarde de ontem, a retirada de amostra do asfalto na obra de renovação da Avenida Manoel Ribas. A coleta do corpo de prova, como é chamado o material extraído do pavimento (em forma de cilindro), foi feita na Manoel Ribas, próximo ao cruzamento com a Rua João Santo Miola, no bairro Butiatuvinha. O material retirado foi levado para análise em laboratório contratado pelo TCE.

“A primeira camada de asfalto deste trecho tem 7,2 centímetros, quando deveria ter 6 centímetros. Quando esta obra ficar pronta terá 12 centímetros para que o pavimento possa comportar todo o tráfego desta importante ligação de Curitiba com Campo Magro, Campo Largo, Almirante Tamandaré e o Contorno Norte”, disse o prefeito, que estava acompanhado do vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, Eduardo Pimentel. O presidente do TCE, Durval Amaral, explicou que desde o ano passado o Tribunal faz este tipo de fiscalização por amostragem em todo o Estado. “Este é um trabalho preventivo, verificamos se o que foi contratado está sendo executado”, afirmou. Atualmente, são 12 campanhas de fiscalização em 14 cidades paranaenses.

Rua está na fase final de revitalização

As obras de revitalização de 3,1 quilômetros da Avenida Manoel Ribas, em Santa Felicidade, estão perto do fim. A avenida está sendo revitalizada no trecho que vai desde o Contorno Norte (PR-418) até a Rua Madre Clélia Merloni e, em meados de janeiro, tinha 80% dos serviços estão prontos. A previsão é entregar até maio a obra completa.

A Manoel Ribas terá novo pavimento, calçadas com rampas de acesso a cadeirantes, ciclovia, além de drenagem e paisagismo, com o plantio de 400 espécies nativas de árvores ao longo de 3,2 quilômetros. Já foram concluídas as obras de remanejamento das redes de água, esgoto e gás.

O investimento é de R$ 20 milhões, uma parceria da Prefeitura com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Deste total, R$ 6,3 milhões são dos Fundo de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado, R$ 7 milhões do BID e o restante da Prefeitura.

A Avenida Manoel Ribas é roteiro de nove linhas de ônibus, entre alimentadores e metropolitanos, que eventualmente terão desvios orientados durante a realização dos trabalhos de pavimentação.