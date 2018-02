Paraná registra 35 flagrantes de embriaguez ao volante por dia

Blitz realizada pelo BPTran em Curitiba, em janeiro (foto: Foto: Soldado Adilson Voinaski Afonso)

O julgamento do caso Carli Filho trouxe novamente ao centro das discussões um velho problema: a trágica mistura entre álcool e direção. No Paraná, são 35 motoristas flagrados embriagados a cada dia, o que dá a média de um flagrante a cada 41 minutos. Tais ocorrências, inclusive, estão em alta no estado, segundo informações do Departamento de Trãnsito do Paraná (Detran-PR).

De 2015 até janeiro deste ano foram 38.913 motoristas autuados no Estado por infringirem o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O ano com mais registros foi 2015 (13.298), sendo que em 2016 houve queda de 15,9% nos flagrantes. Em 2017, porém, esse número voltou a subir, chegando a 13.122 ocorrências (alta de 17,4% na comparação com o ano anterior), e 2018 já está começando ‘com tudo’ – nos primeiros 31 dias do ano, foram 1.315 autuações, média de 42 por dia.

Marli Batagini, coordenadora de infrações do Detran, aponta os investimentos na fiscalização feito pelo governo estadual. Só no ano passado foram entregues 384 bafômetros para a Polícia Militar, número que chegará a 768 até o final de 2018, com um investimento de R$ 8 milhões.

“A PM está engajada com outros estados da Federação intensificando a fiscalização com relação à Lei Seca. Aqui, rotineiramente, promovemos ações neste sentido e temos tido resultados expressivos”, disse o capitão Márcio Rodrigues, que no dia 14 de janeiro comandou uma operação especial em Curitiba, que em apenas um dia prendeu oito motorista que estavam dirigindo depois de beber.

Flagrantes de embriaguez ao volante

Paraná

2018* 1.315

2017 13.122

2016 11.178

2015 13.298

TOTAL 38.913



Curitiba

2018* 208

2017 3.104

2016 2.248

2015 2.336

TOTAL 7.896

* até o dia 31/01/2018