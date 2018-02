Promotoria apresenta denúncia contra irmãos por morte de youtuber

A Promotoria de Justiça de Pontal do Paraná, no Litoral paranaense, apresentou, ontem, denúncia criminal contra os dois suspeitos de envolvimento na morte de uma adolescente, ocorrida no dia 14 deste mês naquele município. A vítima, conhecida na região por ser youtuber, foi atingida por um disparo de arma de fogo quando o carro no qual ela estava foi alvejado por ocupante de outro veículo, em Balneário Canoas.

O carro de onde partiu o disparo era conduzido pelo irmão do autor do disparo, que é atirador desportivo. Os dois irmãos foram denunciados, um como autor de homicídio qualificado por motivo torpe, outro como partícipe (com penas previstas de 12 a 30 anos de prisão). O atirador foi denunciado ainda por porte ilegal de arma de fogo e munição (pena de dois a quatro anos), e seu irmão por embriaguez ao volante (pena de seis meses a três anos). Atualmente, os réus estão presos no Centro de Triagem de Piraquara.

Na semana passada foi realizada a reconstituição da madrugada do crime. A polícia pretendia tirar dúvidas depois dos depoimentos dos suspeitos e testemunhas. A reconstituição durou cerca de duas horas.