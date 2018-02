Não há mais divisão entre conteúdo e tecnologia, afirma executivo

ROBERTO DIAS, ENVIADO ESPECIAL BARCELONA, ESPANHA (FOLHAPRESS) - A convergência entre conteúdo e tecnologia chegou a tal ponto que há quem diga que não há mais linha nenhuma a separar um lado e outro. É o caso de Mark Britt, CEO da iflix, uma espécie de Netflix dos países emergentes. Criado em 2014 na Malásia, o serviço se expandiu pelo Sudeste Asiático e pelo Oriente Médio, somando mais de 6 milhões de assinantes. As páginas de interação com o usuário, editadas inteiramente por algoritmos, são prova disso, afirma ele. O que não quer dizer que a curadoria esteja congelada pela matemática -mas também a evolução dela está submetida aos números da audiência. "Faço e aprendo, faço e aprendo", disse Britt durante o Mobile World Congress. A seu lado, um executivo do Facebook foi um pouco mais cauteloso. Tanto a produção tradicional de conteúdo quanto os algoritmos são importantes no que é entregue para o consumidor, defendeu Jason Juma Rossa, diretor de estratégia de tecnologia e telecomunicações da empresa para a Ásia. "É como querer fazer uma distinção entre parte direita e parte esquerda do cérebro." A discussão atravessou mais de um debate no evento. Em uma mesa nesta terça (27), o diretor do Story[X], o laboratório de inovação do jornal "The New York Times", disse que a fusão já é realidade. "Não há uma diferença clara entre máquinas e pessoas", disse Marc Lavallee. "Recebo uma mensagem de um robô, e isso pode ser uma máquina, ou ao menos parcialmente uma máquina. Nós Somos [o "NYT"] cada vez mais uma empresa de tecnologia." Dois exemplos vistos na feira são ilustrativos dessa mistura entre conteúdo e tecnologia --sem que necessariamente a segunda tome o lugar do primeiro. Um deles é o da BT, antigamente conhecida como British Telecom. Há cinco anos, a empresa criou a BT Sport, divisão para competir no mercado de compra de direitos de transmissão de eventos esportivos, área em que os investimentos precisam ser robustos. Outro é o da Jukin Media, que se especializou em descobrir vídeos "que estão a ponto de viralizar", como definiu a diretora Jean Coffey. Para isso, a empresa desenvolveu técnicas para calcular o potencial do conteúdo, contatar o dono dele, remunerá-lo de alguma forma e a partir daí monetizar esse material.