Ponte destruída por chuva no Parque Tingui é reconstruída

Ponte do Parque Tingui sofreu com as chvuas de começo de ano (foto: Daniel Castellano / SMCS)

A Prefeitura terminou na segunda-feira a reconstrução da ponte de madeira da Rua Professor Dário García, no acesso ao Parque Tingui, no Vista Alegre. Os serviços foram concluídos em 20 dias, cerca de dez dias antes do prazo estipulado. Com as fortes chuvas de janeiro, a estrutura de madeira e 20 metros de extensão começou a apresentar problemas e precisou de reparos emergenciais do departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

O começo deste ano foi de excesso de chuva em Curitiba. Segundo o Sistema Mdeteorológico do Paraná (Simepar), a Capital registrou recorde de chuva para o mês de janeiro nos últimos anos. Foram 303 milímetros de água, 68% acima da média histórica, que é de ‘meros’ 180 mm. Durante os 31 dias corridos de 2018, em apenas em cinco não choveu na cidade, ainda de acordo com o Simepar.

Próximos dias

Nos próximos dias, a instabilidade volta ficar mais forte em Curitiba e região. Para hoje, segundo o site do Simepar, há mpossibilidade de pancadas isoladas na parte da tarde, mas com chances de trovoadas e ventos de até 43 km/h na Capital. Os ventos ainda podem ficar com esta intensidade amanhã, mas ficam mais amenos no final de semana.

Porém, a previsão de pancadas de chuva no fim de tarde seguem até a semana que vem, tanto em Curitiba quanto no resto do Paraná. No Oeste e Sudoeste deve chover já na manhã de hoje.

As temperaturas seguem altas na maior parte do Estado. Apenas a partir de sábado é que as máximas ficam amenas na parte Sul-Leste do Estado. Curitiba deve ter máxima de 24ºC no sábado.