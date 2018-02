Regional Boa Vista recebe 7ª edição do Mutirão da Cidadania

O Bairro Boa Vista, em Curitiba, recebe de amanhã a sábado a 7ª edição do Mutirão da Cidadania. Na feira serão disponibilizados serviços gratuitos à comunidade, tanto na área de segurança pública como na saúde, educação, trabalho, assistência social, meio ambiente, além de atendimento da Copel, Sanepar, Detran e Procon, além do campeão de procura, a confecção de carteira de identidade.

A Polícia Militar atuará no evento fazendo o policiamento e também expondo viaturas e equipamentos de suas unidades. Durante o evento as unidades das especializadas da PM estarão com estandes montados. O mutirão acontece na Rua da Cidadania do Boa Vista, na Avenida Paraná..

Além da Polícia Militar, participarão do mutirão outros órgãos do Governo do Estado: Saúde, Segurança, Família e Desenvolvimento Social, Educação, Justiça e Trabalho, Procon, Detran, Copel, Sanepar, Fazenda, Fomento Paraná, Cultura, Celepar e ITCG.